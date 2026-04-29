Капсулы времени заложили на стройках школ в Володарском округе

В Володарском округе дали старт строительству сразу двух образовательных объектов — школы на 500 мест и детской школы искусств на 150 учеников. На площадках торжественно заложили капсулы времени. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Новая общеобразовательная школа позволит перевести детей из двух корпусов школы № 1 в современные и просторные классы. Проектом предусмотрена доступная среда для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Власти рассчитывают, что число школьников в Володарске будет расти — это связывают с развитием легкой промышленности. Стройка ведется по программе «Комплексное развитие сельских территорий».
Детская школа искусств появится по нацпроекту «Семья». Это будет полноценное здание, изначально созданное для творчества: с классами для музыки, изостудиями, залами для хореографии и собственным концертным залом. Как и в новой школе, здесь учтут потребности детей с ОВЗ. Власти называют проекты важным шагом для развития округа.