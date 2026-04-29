В Хабаровском крае дзюдоисты завоевали семь золотых медалей на соревнованиях

Рейтинговый турнир «Лиги Патриотов» собрал более 300 юношей и девушек до 15 лет. Победители определялись в личном зачёте. Хабаровчане Даниил Сергеев, Лилия Заблуда, Мария Андреева, Милана Аурова и Ева Голубкина по итогам отбора вошли в сборную Дальневосточного федерального округа и выступят на Первенстве России. Оно пройдёт 21−24 мая в Саратове. Всего команду ДФО представят 18 дзюдоистов.