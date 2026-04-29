В Хабаровском крае дзюдоисты завоевали семь золотых медалей на соревнованиях

Сборная Хабаровского края завоевала семь золотых медалей и одну бронзу на Всероссийских соревнованиях по дзюдо в Улан-Удэ. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Рейтинговый турнир «Лиги Патриотов» собрал более 300 юношей и девушек до 15 лет. Победители определялись в личном зачёте. Хабаровчане Даниил Сергеев, Лилия Заблуда, Мария Андреева, Милана Аурова и Ева Голубкина по итогам отбора вошли в сборную Дальневосточного федерального округа и выступят на Первенстве России. Оно пройдёт 21−24 мая в Саратове. Всего команду ДФО представят 18 дзюдоистов.
Вице-президент федерации дзюдо Хабаровского края Ирина Родина отметила: «Я была очень рада видеть серьёзный психологический настрой, разнообразную технику и уверенность в себе! Ребята себя проявили на 100 процентов. Уверена, что на Первенстве России с таким настроем удача будет на нашей стороне».
Кроме того, на всероссийских соревнованиях «Динамо-детям» в Улан-Удэ бронзу в весе до 73 кг среди спортсменов до 18 лет взял Иван Пардаев.
