Офицер Илья Сапрыкин из Хабаровска отразил атаку дрона противника

Так он спас бойцов и вовремя доставил боеприпасы на поле боя.

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, старший лейтенант Илья Сапрыкин проявил мужество и высокий профессионализм при выполнении боевой задачи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Вместе с боевым товарищем офицер подвозил боеприпасы и продовольствие на огневые позиции миномётной батареи. В ходе движения транспортное средство подверглось атаке fpv-дрона со стороны противника. Беспилотники представляли реальную угрозу и для бойцов, и для груза.

Несмотря на опасность, Илья Сапрыкин не растерялся. Точным огнём из штатного стрелкового оружия он уничтожил вражеский дрон на безопасном расстоянии, предотвратив детонацию боеприпасов и гибель сослуживцев.

После отражения атаки он продолжил движение и в срок доставил боеприпасы и продовольствие на огневую позицию, обеспечив бесперебойную работу миномётной батареи.

За проявленные отвагу, самоотверженность и профессионализм при выполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, Илья Сапрыкин удостоен государственной награды — медали Суворова.