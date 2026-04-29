Полмиллиона средств реабилитации получили жители Хабаровского края

С начала года оформлено более 9 тысяч электронных сертификатов на техсредства.

Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО с начала 2026 года оформило жителям с инвалидностью 9 260 электронных сертификатов на технические средства реабилитации. — сообщает Социальный фонд России.

С их помощью жители региона приобрели более 516 тысяч различных изделий на сумму свыше 441,9 млн рублей.

Электронный сертификат позволяет людям с инвалидностью самостоятельно выбирать необходимые средства реабилитации и получать их в более короткие сроки. В перечень входят кресла-коляски, трости, ортопедическая обувь, слуховые аппараты и средства ежедневного ухода.

В Соцфонде отмечают, что сертификат также даёт возможность приобретать изделия с учётом индивидуальных медицинских рекомендаций, включая продукцию, изготовленную на заказ.

Отдельный порядок предусмотрен для участников специальной военной операции: сертификаты оформляются автоматически после подтверждения инвалидности и необходимости обеспечения средствами реабилитации.

Для оформления документа требуется заявление через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу фонда, а также карта «Мир» для зачисления средств продавцу.

Срок оформления сертификата составляет до двух рабочих дней, срок его действия — один год. Контролировать его статус можно через портал госуслуг.

По данным фонда, в регионе действует сеть из 38 торговых точек, где можно оплатить средства реабилитации с помощью сертификата, а также доступна онлайн-оплата.