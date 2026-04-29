В Масловский пруд попали ливневые стоки с Воронежской индустриальной корпорации

Воронежцы сообщили в соцсетях о загрязнении Масловского пруда. Местные жители обратили внимание, что вода в водоеме приобрела белый цвет и стойкий химический запах. Источником загрязнения, как предположили воронежцы, являются расположенные неподалеку предприятия.
По этому сообщению сотрудники Минприроды Воронежской области выехали на место и провели обследование территории с отбором проб воды из пруда Масловского для определения наличия в ней загрязняющих веществ.
— Ранее специалисты отдела государственного экологического надзора Минприроды Воронежской области на основании телефонного обращения жителя микрорайона Масловка уже проводили выездное обследование территории, прилегающей к индустриальному парку «Масловский», — сообщили в минприроды региона. — В ходе этого обследования был установлен факт сброса воды с ливневой насосной станции Воронежской индустриальной корпорации.
По итогам проверки корпорации объявили предостережение о недопустимости нарушений закона. При этом представитель организации пояснил, что обычно сброс ливневых стоков производится в систему водоотведения РВК-Воронеж. Однако в тот раз в связи с проведением работ на коллекторе сброс в централизованную систему был недоступен. В результате этого произошел перелив ливневого колодца.