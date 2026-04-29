Трутнев удивился, что одно яблоко на Чукотке стоит 300 рублей

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр — РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что одно яблоко на Чукотке обходится в 300 рублей, и попросил объяснений в связи принятым законом о северном завозе, благодаря которому цены на продукты должны снизиться.
Трутнев в среду в рамках поездки на Чукотку проводит совещание по социально-экономическому развитию округа.
Вице-премьер рассказал, что объезжая объекты в регионе, зашел в один из магазинов и увидел, что яблоки там стоили одну тысячу рублей за килограмм. Он уточнил, что яблоки крупные, и одно такое обходится в 300 рублей.
«Сказать честно, такая цена, производящая впечатление. Я попрошу министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики после доклада губернатора объяснить мне, почему яблоки по 300 рублей за яблоко стоят, потому что мы с вами закон принимали о северном завозе, вы обещали, что завоз удешевит что-то, поможет снизить стоимость», — сказал полпред на совещании.
Он отметил, что если такой цена стала уже после снижения, то «что-то мы не то делаем».