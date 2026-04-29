Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нечаев: в Германии не ответили на запрос Госдумы о ядерных компонентах для Киева

Посол России в Германии Нечаев сообщил, что Госдума направила в бундестаг запрос, касающийся возможной передачи Францией и Британией ядерных компонентов Украине.

Бундестаг не дал ответа на запрос Госдумы России, касающийся возможной передачи Францией и Британией ядерных компонентов Украине. Как сообщил РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев, обращение российского парламента было незамедлительно направлено в бундестаг.

«Реакции на него пока не последовало», — добавил посол.

24 февраля Служба внешней разведки России сообщила о намерении Парижа и Лондона вооружить Киев ядерной бомбой. По данным разведки, передача ядерного оружия будет замаскирована под самостоятельную разработку Украины.

Планы Франции и Британии ранее прокомментировали в МИД России. Как писал KP.RU, официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова предупредила, что передача ядерного оружия Украине подорвала бы режим нераспространения. Дипломат призвала пресечь попытки передать Киеву ядерное оружие или его составные части, чтобы избежать катастрофы.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше