В Кузбасском кардиодиспансере нейрохирурги обменялись знаниями и опытом

Областной день специалиста — врача-нейрохирурга состоялся в Кузбасском клиническом кардиологическом диспансере имени Л. С. Барбараша в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре Кузбасса.
Участники обсудили вопросы применения местной анестезии при каротидной эндартерэктомии у пациентов с сопутствующими заболеваниями, поговорили об анатомии и физиологии, патологиях и методах лечения сильвиевой щели. Также был представлен анализ работы нейрохирургической службы региона за 2025 год и отчеты заведующих профильных отделений кузбасских больниц.
Кроме того, специалисты продемонстрировали итоги девятилетнего опыта хирургии аневризм головного мозга. Одной из ключевых тем стали современные подходы к лечению внутрижелудочковых кровоизлияний у новорожденных. В ходе мероприятия состоялся разбор клинического случая разрыва аневризмы внутренней сонной артерии.
«Именно живое общение позволяет объединять знания, обмениваться опытом и усиливать результаты в лечении самых сложных пациентов. Развитие технологий значительно повышает эффективность лечения и позволяет спасать жизни пациентов, которые ранее считались безнадежными. Нейрохирурги работают на стыке высочайших технологий и человеческого мужества, возвращая пациентам самое ценное — качество жизни, а зачастую и саму жизнь», — подчеркнул заведующий нейрохирургическим отделением Кузбасского кардиодиспансера Андрей Миронов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.