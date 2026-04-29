Геомагнитные возмущения ждут волгоградцев накануне Первомая

Геомагнитные возмущения подпортят настроение метеозависимым волгоградцам накануне майских праздников.

Головную боль.

Геомагнитные возмущения подпортят настроение метеозависимым волгоградцам накануне майских праздников.

Головную боль не только от количества рабочих задач горожане могут ощутить уже завтра, 30 апреля. По прогнозам специалистов, геомагнитные возмущения достигнут 4 баллов. Впрочем, уже 1 мая ситуация стабилизируется.

Оставшиеся праздничные дни волгоградцы, болезненно реагирующие на магнитные бури и их предвестники, проведут без оглядки на прогнозы. В следующий раз вспомнить о реакции организма жителям придется лишь к середине месяца — серьезные бури ожидаются 15 и 16 мая.

Волгоградские врачи подтверждают, что люди с хроническими заболеваниями могут реагировать на изменение геомагнитной обстановки, однако советуют не жить предвкушением «плохих» дней, а также не искать спасительной волшебной таблетки.

Фото Андрея Поручаева.