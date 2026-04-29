MAX начал тестировать опросы в групповых чатах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пользователи нацмессенджера получили возможность создавать публичные опросы в групповых чатах. Для доступа к новой функциональности необходимо обновить приложение.
Запустить публичный опрос можно в чате до 15 человек, в ближайшие дни опция будет доступна во всех чатах. Для создания опроса необходимо:
открыть групповой чат;
нажать на скрепку в нижней части экрана и выбрать опцию «Опрос»;
ввести вопрос и варианты ответов;
нажать на кнопку «Создать».
Участники чата смогут проголосовать, увидеть результаты, а также изменить вариант ответа при необходимости. Завершить голосование может создатель опроса, сообщает пресс-служба МАХ.
Ранее в MAX стала доступна расшифровка голосовых сообщений. Перевести аудиосообщение в текст можно одним кликом — достаточно нажать на иконку расшифровки в строке с записью.