MAX начал тестировать опросы в групповых чатах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пользователи нацмессенджера получили возможность создавать публичные опросы в групповых чатах. Для доступа к новой функциональности необходимо обновить приложение.

Запустить публичный опрос можно в чате до 15 человек, в ближайшие дни опция будет доступна во всех чатах. Для создания опроса необходимо:

открыть групповой чат;

нажать на скрепку в нижней части экрана и выбрать опцию «Опрос»;

ввести вопрос и варианты ответов;

нажать на кнопку «Создать».

Участники чата смогут проголосовать, увидеть результаты, а также изменить вариант ответа при необходимости. Завершить голосование может создатель опроса, сообщает пресс-служба МАХ.

Ранее в MAX стала доступна расшифровка голосовых сообщений. Перевести аудиосообщение в текст можно одним кликом — достаточно нажать на иконку расшифровки в строке с записью.