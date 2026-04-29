В Барнауле состоится фестиваль малых производств «А, это алтайское?!»

Фестиваль малых производств «А, это алтайское?!» пройдет 23 мая в Барнауле по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
На мероприятии свои товары и услуги представят предприниматели из разных уголков региона — от Барнаула до отдаленных сел. Гости смогут приобрести мясные деликатесы, сыры, чаи, кисели. Селекционеры поделятся секретами выращивания экологически чистых культур. Также состоится Всероссийский фестиваль русской кухни, где можно будет попробовать «Драгомировскую» кашу, «Гурьевские» блины, свинину «Пячисто» и алтайские пышки.
Кроме того, будет организован кулинарный батл, в ходе которого известные личности региона под руководством шеф-поваров сразятся в приготовлении блюд из «черного ящика» с алтайскими продуктами. Также пройдет выставка-продажа одежды, украшений и уникальных товаров от региональных брендов. Для детей и взрослых проведут конкурсы, мастер-классы и интерактивные игры.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.