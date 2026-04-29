В Москве прошёл автопробег в честь 70-летия выпуска «Волги» М‑21

26 апреля в Москве состоялся автопробег, посвящённый 70-летнему юбилею начала производства автомобиля «Волга» М-21. Мероприятие прошло в рамках открытия Ретросезона-2026 и было организовано автоклубом «Волга М-21» совместно с благотворительным фондом Алексея Орехова, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Автопробег начался у Гребного канала. Автоколонна, состоящая из 100 уникальных автомобилей клуба, двинулась по проспекту Маршала Жукова, а затем по Новорижскому шоссе, завершив путь у Музея отечественной военной истории в деревне Падиково.
В Благотворительном фонде Алексея Орехова отметили, что 2026 год — это юбилейная веха для отечественного автопрома: 70 лет назад с конвейера сошла первая «Волга» М-21. Эта модель стала «золотым стандартом» советского дизайна и сегодня переживает новый всплеск интереса благодаря ретро-футуризму и моде на автомобили 1960-х годов.
Автоклуб «Волга М-21» — это региональная общественная некоммерческая организация, основанная в 2004 году. Клуб объединяет более 350 активных владельцев автомобилей ГАЗ-21, а его традиционные московские собрания собирают около 100 экипажей.
В этом году в музее «Гараж Особого Назначения» на ВДНХ откроется экспозиция, посвящённая 70-летию марки автомобиля. С июня по сентябрь москвичи и гости столицы смогут увидеть уникальные экспонаты и автомобили клуба «Волга М-21».
