«Увидел и растерялся»: депутат Заксобрания раскритиковал состояние отремонтированной 1,5 года назад улицы Парашютная

Депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев раскритиковал состояние улицы Парашютная, которую комплексно отремонтировали в 2024 году.
Работы были сданы в сентябре. Но за 1,5 года дорога уже практически пришла в негодность.
«Проехал по Парашютной. Увидел и, честно, растерялся. Уже сейчас — выбоины, просадки, разрушенная кромка, обочина уходит вместе с покрытием. Местами асфальт просто рассыпается. И это еще два года не прошло. Это точно тот результат, который должен быть после ремонта?», — задался вопросом депутат.
Илья Зайцев отметил, что при таком качестве работ денег не хватит, чтобы содержать город в порядке.
«Судя по вашим сообщениям и комментариям, вопросы есть и к другим участкам, отремонтированным в последние годы. Если есть фото или видео — направляйте на help@izaitsev.ru. Только указывайте адрес, пожалуйста. Обобщу и передам в ответственные службы. Подрядчик должен устранять такие вещи в рамках гарантийных обязательств», — предложил депутат.