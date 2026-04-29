Суд защитил сестру погибшего бойца СВО из Волгограда, списав его кредит

Новониколаевский районный суд Волгоградской области принял важное решение, которое защитило родную сестру военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. Суд отказал кредитной организации во взыскании долга по кредитной карте, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
Кредитная организация попыталась взыскать с наследников погибшего военнослужащего просроченную задолженность в размере 29 426 рублей. Сестра, вступившая в наследство после его смерти, была привлечена судом в качестве соответчика по этому делу.
Изучив все представленные материалы дела, суд принял решение отказать в удовлетворении иска о взыскании долга с родной сестры военнослужащего. Таким образом, семья погибшего героя избавилась от финансового бремени.