Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд защитил сестру погибшего бойца СВО из Волгограда, списав его кредит

Суд в Волгоградской области защитил семью военнослужащего, списав кредитную задолженность.

Источник: Комсомольская правда

Новониколаевский районный суд Волгоградской области принял важное решение, которое защитило родную сестру военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. Суд отказал кредитной организации во взыскании долга по кредитной карте, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Кредитная организация попыталась взыскать с наследников погибшего военнослужащего просроченную задолженность в размере 29 426 рублей. Сестра, вступившая в наследство после его смерти, была привлечена судом в качестве соответчика по этому делу.

Изучив все представленные материалы дела, суд принял решение отказать в удовлетворении иска о взыскании долга с родной сестры военнослужащего. Таким образом, семья погибшего героя избавилась от финансового бремени.