В Седельниковском районе Омской области сфотографировали редкого полевого луня

Самца изящного хищника отличают светло-сизая спина и белое надхвостье.

Источник: БУ Омской области «Управление по охране животного мира»

В объектив фотографа в Седельниковском районе попал полевой лунь — хищная птица, которую трудно увидеть и тем более снять. Об этом рассказали 28 апреля в региональном управлении по охране животного мира.

Лунь крупнее вороны, в полете держит крылья вэобразно. Самец — светло-сизый, с черной полосой на конце крыла, белыми надхвостьем и брюхом, темными головой и грудкой. Самка — буровато-рыжая с пестринами, с светлым пятном на пояснице. У молодых особей глаза бурые, у взрослых желтые.

Лунь предпочитает открытые пространства — луга с кустарником, болота, поля. Гнездо устраивает на земле в густой траве или тростнике. Защищая свои жилища, может имитировать атаку на кошку или собаку, а некоторые самки затаиваются и наблюдают за человеком буквально в нескольких метрах, затем отлетают.

Зимует лунь в малоснежных районах Европы и Азии, но отдельные самцы могут оставаться в степной зоне. Питается полевками, мышами, леммингами. Среди любимых «блюд» также лягушки, ящерицы, насекомые. Лакомится хищник и птенцами маленьких птиц.

В большинстве регионов лунь редок.

