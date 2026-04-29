В Хабаровском крае продлили сезон корюшки до 5 мая

В Хабаровском крае на заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб принято решение продлить сроки промышленного и любительского лова корюшки в Амуре и Амурском лимане, сообщает Комитет рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края.
Теперь вылов разрешён до 5 мая — на несколько дней дольше ранее установленных сроков. Решение принято с учётом обращения Ассоциации рыбной отрасли края и научного обоснования Хабаровского филиала ВНИРО.
При этом установлены даты завершения промысла для отдельных территорий. Так, с 1 мая лов закрывается в Николаевском районе и Амурском лимане, а с 18 мая — в Ульчском районе.
Отдельным вопросом комиссия рассмотрела участие предприятий в социально-экономическом развитии региона. Согласованы условия для 14 рыболовных участков в Охотском округе и Советско-Гаванском районе.
Как отметили в комитете рыбного хозяйства правительства края, такие соглашения являются обязательным условием для пользователей рыболовных участков и предполагают участие бизнеса в социальных проектах территорий, где ведётся промысел.