В Петербурге научились управлять спутниками с помощью электрического заряда

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) вместе с коллегами из Индии нашли способ удерживать спутники на орбите, используя взаимодействие их электрического заряда с магнитным полем Земли. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
«В рассматриваемой модели один из аппаратов выступает в роли цели и движется по обычной круговой орбите, оставаясь незаряженным. Второй — “преследователь” — должен летать относительно первого по заданной траектории и может менять свой электрический заряд. При таком изменении на него начинает действовать сила Лоренца со стороны магнитного поля Земли», — отметил профессор кафедры теоретической и прикладной механики СПбГУ Алексей Тихонов.
Петербургские исследователи впервые применили не упрощенную, а более реалистичную модель геомагнитного поля и учли неоднородности, которые раньше не брали в расчет. Частоту, с которой меняется заряд, рассчитали заранее с помощью математического анализа, что позволило сделать колебания простыми и предсказуемыми. Это минимизирует случайные отклонения, не дает аппарату дрейфовать и заставляет его летать вокруг цели по замкнутой траектории. Для подбора коэффициента компьютер перебирал тысячи случайных вариантов, пока не находил те, при которых отклонения «преследователя» от цели минимальны.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.