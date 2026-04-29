В Туапсе направились спасатели из Геленджика

Спасатели, сотрудники администрации, представители внутригородских округов, строительной сферы курорта и отрасли ЖКХ из Геленджика отправилась в Туапсе утром 29 апреля, сообщает глава Геленджика Алексей Богодистов.

Источник: РБК

«Помогать туапсинцам справляться с вызовами будем в ежедневном формате», — написал он в своем телеграм-канале.

Накануне, 28 апреля, в Туапсинском муниципальном округе по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

После падения обломков беспилотника на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе в ночь на 28 апреля начался пожар. По данным оперштаба края, никто не пострадал.

Жителей близлежащих домов призвали эвакуироваться в связи с угрозой распространения огня. Региональный Роспотребнадзор рекомендовал туапсинцам не выходить на улицу, не открывать окна и использовать маски и респираторы.

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову отправиться в Туапсе, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации последствий. Он прибыл в город с оперативной группой ведомства.

