В Красноярске в Свердловском районе выбирают территорию для благоустройства набережной или сквера

В Красноярске проходит голосование за общественные пространства, которые могут привести в порядок в 2027 году. От Свердловского района на выбор представлены два объекта, и итог зависит от мнения жителей. В перечень для голосования вошли набережная в микрорайоне Тихие Зори от Николаевского моста в сторону парка флоры и фауны «Роев ручей», а также сквер по улице Семафорной, 249−255. Оба пространства планируют благоустроить при условии победы в рейтинговом отборе. Часть набережной в Тихих Зорях уже ранее обустроил застройщик. В случае поддержки проекта работы продолжат, чтобы создать комфортную зону отдыха. Сквер на улице Семафорной ранее был заброшенной территорией, но после сноса гаражей несколько лет назад участок рядом с детским садом частично привели в порядок. Сейчас рассматривается идея продолжить благоустройство и сформировать полноценное общественное пространство. Руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова отметила, что окончательное решение зависит от жителей. Принять участие в голосовании могут все желающие старше 14 лет, сделать это можно на специальной платформе или через приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Голосование продлится до 12 июня. Работы по благоустройству проходят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни», инициированный Президентом РФ. Добавим, что по итогам прошлого голосования в районе выбрали для обновления сквер «Сказочный» на улице Александра Матросова. Тогда инициативу поддержали более 20 тысяч жителей, и сейчас на территории уже ведутся работы по благоустройству.