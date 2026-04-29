В Перми начали прием заявок по выбору школ для обучения в 5-х и 7-х классах

Подать заявку и пойти собеседование необходимо до 14 мая.

Источник: Комсомольская правда

Пермь подключилась к образовательному проекту «Я выбираю школу». Школьники города могут выбрать образовательное учреждение для продолжения обучения в 5-х и 7-х классах.

В проекте участвуют 26 школ, которые приступили к приему заявок на участие в отборе. Обучение проходит по программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов.

Школьникам необходимо до 14 мая подать заявку и пройти собеседование по результатам действующего Электронного портфолио школьника. После этого их ждет тестирование по предметам «Русский язык» и «Математика».

В городском департаменте образования пояснили, если заявки были поданы в несколько школ, то результаты автоматически поступят в каждую из них. До 10 июня в личном кабинете учащемуся необходимо выбрать только одну школу, куда он планирует подавать документы. В пятые классы открыты 792 места, в седьмые классы — 315 мест.