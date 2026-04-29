Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одна ошибка позволила быстро задержать стрелка на ужине с Трампом: что сделал нападавший

CBS: подозреваемого в покушении на Трампа задержали, когда тот споткнулся.

Источник: Комсомольская правда

Коул Аллен, подозреваемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа, был задержан после того, как споткнулся и упал. Силовики немедленно нейтрализовали его, изъяли оружие и сняли с него одежду для проверки на наличие взрывчатых веществ. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Отмечается, что Аллен попытался прорваться на второй этаж здания. У него при себе находился дробовик, а также ножи и пистолет.

По информации источников, выстрел Аллена, предположительно направленный в охранника, мог попасть в мобильный телефон, находившийся в кармане его бронежилета. При этом экспертиза пока не подтвердила, что стрельба велась именно из дробовика подозреваемого. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, стрельба произошла вечером в субботу, 25 апреля, в отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома. Все присутствующие, в том числе Трамп и его супруга, были срочно эвакуированы. Позже появилось сообщение, что попасть на званый ужин можно без досмотра.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше