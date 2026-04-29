Одна ошибка позволила быстро задержать стрелка на ужине с Трампом: что сделал нападавший

Коул Аллен, подозреваемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа, был задержан после того, как споткнулся и упал. Силовики немедленно нейтрализовали его, изъяли оружие и сняли с него одежду для проверки на наличие взрывчатых веществ. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.