Почти 130 тысяч дошкольников насчитывается в Нижегородской области

В 2025 году дошкольное образование в Нижегородской области получали 129,6 тысячи детей. Основную часть дошкольников составляли дети в возрасте от 3 лет и старше. Соответствующие данные предоставила пресс-служба Нижегородстата.
Около 87,1% юных нижегородцев проходят программы дошкольного образования в городских организациях, а еще 12,9% — в сельских.
Группы детей в возрасте до 1 года составляют лишь 0,02% от общего числа, от 1 до 3 лет — 18,5%, от 3 до 5 лет — 34%. Большинство дошкольников начинают получать образование в возрасте от 5 лет и старше — 39,5%. Оставшиеся 7,9% обучаются в разновозрастных группах.
Наибольшее число воспитанников проходят общеразвивающие программы (87%). Еще 5,2% детей ходят на занятия комбинированной направленности, а 4,5% — компенсирующей направленности. При этом около 1,7% дошкольников имеют инвалидность.
Общее количество мест в системе дошкольного образования Нижегородской области составило 148,6 тысячи единиц. В среднем по области на каждые 100 мест в организации приходится 87 детей.
В 2025 году воспитанием дошкольников занимались 15 тысяч педагогических работников — 57,8% из них имеют высшее образование. Еще 41,2% сотрудников окончили колледжи и училища.
В состав педагогических работников вошли 11,2 тысячи воспитателей, 1 тысяча музыкальных руководителей, 796 учителей логопедов, 697 старших воспитателей, 480 инструкторов по физкультуре. Также с нижегородскими дошкольниками работает 452 педагога-психолога, 249 учителей-дефектологов, 25 педагогов дополнительного образования и 12 социальных педагогов.
Кроме того, в организациях насчитывается 16,3 тысячи персональных компьютеров, из которых 21,9% используются в учебном процессе.
