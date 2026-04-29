Когда есть творог: утром или вечером — диетолог дает полезные советы

Волгоградцам, которые следят за питанием, стоит прислушаться к совету врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой. Она объяснила, в какое время суток творог принесет организму наибольшую пользу.
Универсального рецепта нет: все зависит от особенностей человека. На завтрак творог хорош тем, что дает заряд энергии, надолго насыщает и активизирует работу поджелудочной железы. Белковый завтрак с творогом благотворно влияет на метаболизм, а кальций из утренней порции усваивается лучше, — пишет «Ура.ру».
Вечером творог тоже уместен: казеин помогает восстанавливать мышцы ночью, а аминокислота триптофан участвует в выработке мелатонина и регулирует циркадные ритмы. Кроме того, легкий творожный перекус перед сном стабилизирует уровень глюкозы.
Есть нюансы. Творог содержит натрий, поэтому склонным к отекам лучше не есть его на ночь. Оптимальная жирность — до 5%, порция — 100−150 г, чтобы не перегружать почки. От добавок с высоким гликемическим индексом (сахар, сладкие фрукты) стоит отказаться. В составе творога — легкоусвояемый кальций, белок казеин, фосфор, калий, витамины группы B.
Продукт содержит мало лактозы, поэтому его часто переносят те, кто не пьет цельное молоко. Творог помогает контролировать вес, ускоряет сжигание жиров, снижает уровень «плохого» холестерина, поддерживает микрофлору кишечника.
Триптофан в его составе снижает стресс и улучшает сон, а витамины группы B повышают концентрацию.
