Масштабная сап-экспедиция «Ареал Востока» стартовала в Забайкалье

29 апреля из посёлка Лесной городок в Читинском районе Забайкальского края стартовала большая сап-экспедиция «Ареал Востока». Известный забайкальский путешественник, блогер, глава АНО «Центр развития туризма» в Чите Юрий Скоробогатов намерен пройти от истоков реки Ингоды через Шилку и Амур до побережья Охотского моря более 3 800 километров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Экспедиция пройдет по землям четырех регионов: в Забайкальском крае, Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Генеральным партнером проекта выступает горно-металлургическая компания «Ареал» (ранее группа «Хайлэнд Голд»).
Проект сочетает спортивное, историческое и географическое направления. Участники сплава пройдут по водным маршрутам, связанным с именами первопроходца Петра Бекетова, исследователя Николая Муравьёва-Амурского, декабриста Дмитрия Завалишина и путешественника Николая Пржевальского. Эти реки играли ключевую роль в формировании географии Дальнего Востока в XIX веке.
Особое внимание в проекте уделено спортивной составляющей. Юрий Скоробогатов планирует установить новые рекорды в Международной книге рекордов InterRecord, побив как своё достижение 2025 года (1000 км 600 м), так и действующие мировые рекорды по протяжённости маршрутов на сап-бордах.
— Экспедиция «Ареал Востока» — это редкий пример проекта, где спорт становится способом рассказать о территории, её истории и масштабе. Мы рады поддержать инициативу, которая объединяет исследование, движение вперёд и уважение к Дальнему Востоку, — отметил руководитель направления господдержки по Забайкальскому краю группы «Ареал» Вячеслав Костин.
1 мая путешественник Юрий Скоробогатов прибудет в этно-археопарк Сухотино. На берегу его встретят представители правительства Забайкалья, члены группы «Ареал», спортсмены, друзья и многочисленные поклонники. После небольшой паузы Юрий продолжит путь вместе со спортсменами и любителями сап-бординга. Они пройдут до Атамановки.
Финальной точкой маршрута в Забайкалье станет приграничное село Покровка, откуда Юрий отправится в Амурскую область. Общая продолжительность сплава составит около 100 дней. На протяжении всего пути Юрий будет делиться текстовыми, фото- и видеоматериалами. По завершении проекта планируется выпуск путеводителя для путешественников и любителей сап-бординга.
Следить за ходом экспедиции можно на сайте.