В Красноярском крае столкнулись две иномарки, пять человек пострадали

КРАСНОЯРСК, 29 апр — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей двух и пяти лет, пострадали в ДТП с двумя иномарками в Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края, сообщает краевой главк МВД.
Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник ночью на трассе Р-257 «Енисей». По данным ведомства, 37-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество 42-летнему водителю Honda Freed.
«В результате столкновения транспортных средств травмы получили 42-летний водитель Honda Freed и его пассажиры — 33-летняя женщина, 43-летний мужчина и двое детей двух и пяти лет. Все они были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Полиция установила, что взрослые были пристегнуты ремнями безопасности, однако дети перевозились с нарушением: двухлетний ребенок находился на руках у матери, а пятилетний — на заднем сиденье без детского удерживающего устройства.
Уточняется, что водитель Ford Mondeo не пострадал, в отношении отца несовершеннолетних был составлен административный протокол о нарушении требований к перевозке детей.