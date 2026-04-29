Общественник пояснил, почему в Воронеже засыхают деревья

В воронежских парках и скверах деревья чувствуют себя сравнительно неплохо. А вот на улицах города наблюдается массовое засыхание деревьев и плохая приживаемость саженцев. Об этом в беседе с vrn.aif.ru сказал глава Института общественного контроля Вячеслав Минаков.
«Основная причина массового усыхания взрослых деревьев в том, что они растут в маленьких приствольных пространствах — квадратах, а их корневой системе требуется больше жизненного пространства, то есть больше открытого грунта. К тому же в последние два года климатическая ситуация и уровень грунтовых вод изменились, растениям стало тяжелее выживать. Добавьте сюда ещё и кучу негативных факторов. Например, варварскую обрезку, которая проходит повсеместно, и повреждение растений во время различных ремонтных работ, когда делают тротуары и дороги или прокладывают коммуникации», — отметил Вячеслав Минаков.
По той же причине, считает общественник, как такового компенсационного озеленения у нас не происходит, так как из деревьев, которые высаживаются, вырастают единицы. Однако при грамотном подходе есть шанс изменить ситуацию.