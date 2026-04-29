Паспорта с лицом Трампа выпустят в США

В официальном онлайн-магазине Трампа открылась продажа кепок с надписью Trump 2028. На головном уборе вышит год, когда Дональд Трамп может в третий раз стать главой Белого дома, если его переизберут. Также для сторонников американского президента также выпустили футболки и охладители для банок в красном и синем цветах.