Паспорта с лицом Трампа выпустят в США

Госдеп Соединенных Штатов выпустит лимитированную серию паспортов с изображением президента Дональда Трампа к 250-летию страны. Об этом сообщил телеканал Fox News.
На макете паспорта, копия которого есть у канала, портрет Трампа на внутренней странице окружен текстом Декларации независимости и изображением американского флага. На соседней странице размещена картина Джона Трамбулла «Декларация независимости» с изображением отцов-основателей США.
Представитель Госдепартамента заявила, что новые образцы паспортов будут доступны «любому гражданину США», подавшему заявление. Запуск серии планируется приурочить к 250-летию страны в июле.
Телеканал отмечает, что инициатива с паспортами входит в масштабную программу празднования «Америка250», организованную администрацией Трампа. В рамках программы также запланированы гонка Гран-при у Национальной аллеи и бой UFC на лужайке Белого дома.
