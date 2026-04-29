Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паспорта с лицом Трампа выпустят в США

Госдеп Соединенных Штатов выпустит лимитированную серию паспортов с изображением президента Дональда Трампа к 250-летию страны. Об этом сообщил телеканал Fox News.

На макете паспорта, копия которого есть у канала, портрет Трампа на внутренней странице окружен текстом Декларации независимости и изображением американского флага. На соседней странице размещена картина Джона Трамбулла «Декларация независимости» с изображением отцов-основателей США.

Представитель Госдепартамента заявила, что новые образцы паспортов будут доступны «любому гражданину США», подавшему заявление. Запуск серии планируется приурочить к 250-летию страны в июле.

Телеканал отмечает, что инициатива с паспортами входит в масштабную программу празднования «Америка250», организованную администрацией Трампа. В рамках программы также запланированы гонка Гран-при у Национальной аллеи и бой UFC на лужайке Белого дома.

В официальном онлайн-магазине Трампа открылась продажа кепок с надписью Trump 2028. На головном уборе вышит год, когда Дональд Трамп может в третий раз стать главой Белого дома, если его переизберут. Также для сторонников американского президента также выпустили футболки и охладители для банок в красном и синем цветах.

