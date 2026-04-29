Спортсмены ХК «Торпедо» встретились с Филиппом Киркоровым на концерте

Напомним, что Дворец спорта «Нагорный» выступает местом, где базируется «Торпедо» до готовности новой арены, которую передадут клубу не раньше лета 2026 года. Вчера, 28 апреля, Дворец спорта стал площадкой для концерца Филиппа Киркорова. Уточняется, что концерт перенесли почти на месяц из-за матчей плей-офф.