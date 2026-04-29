Спортсмены ХК «Торпедо» встретились с Филиппом Киркоровым на концерте

Звезды ХК «Торпедо» Сергей Гончарук и Дмитрий Шевченко встретились с Филиппом Киркоровым на концерте в «Нагорном» 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Королю эстрады спортсмены вручили особенное джерси.
Напомним, что Дворец спорта «Нагорный» выступает местом, где базируется «Торпедо» до готовности новой арены, которую передадут клубу не раньше лета 2026 года. Вчера, 28 апреля, Дворец спорта стал площадкой для концерца Филиппа Киркорова. Уточняется, что концерт перенесли почти на месяц из-за матчей плей-офф.
Ранее в ХК «Торпедо» подвели итоги сезона 2025/26. Клуб завершил регулярный сезон КХЛ, заняв шестое место.