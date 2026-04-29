Евгений Пыхтин — о современном театральном искусстве

Художественный руководитель Центра театрального мастерства Евгений Пыхтин в интервью на телеканале «Волга 24» рассказал о необычных постановках в Нижнем Новгороде.
Расскажите о создании Центра театрального мастерства. С чего вы начинали и к чему пришли сейчас? Хочу отметить, что в сентябре текущего года Центру исполнится 10 лет, поэтому у нас очень насыщенная история. Если коротко пройтись по главным событиям, первое, что хочется отметить — это открытие площадки. В Нижнем Новгороде не было никаких сцен, где могли бы выступать частные театры либо творческие коллективы. Они играли в барах, в ночных клубах, в каких-то заведениях, которые были не приспособлены для театрального дела.
Вначале мы были как площадка только для независимых коллективов, далее мы начали делать свои спектакли. В основном они были направлены на работу с современной драматургией. То есть мы брали новые тексты и приглашали молодых прогрессивных режиссёров создавать небольшие эскизы, которые, впоследствии, превращались в красочные спектакли.
Одна из ярких постановок состоялась в Театре драмы и была приурочена к юбилею Центра. Спектакль назывался «Герои среди нас» (12+). Далее мы делали фестивали, создавали различные проекты с местными локальными институтами и так далее. Таким образом, мы смогли масштабировать свою деятельность, оставаясь современным независимым театром. Одним из главных ваших проектов стал проект «Specific». Расскажите, пожалуйста, про него. Мы собрали все наши идеи, задумки и попытались выйти из зоны комфорта, а именно делать спектакли вне сцены. И на фоне городских локаций мы создали спектакль «Specific». Хотелось, чтобы смысловая нагрузка спектакля была соотнесена с местом, где та или иная постановка проходит.
Например, у нас есть трамвай-двойка, и в трамвае шёл спектакль «Три сестры». Трамвай-двойка идёт по кругу. И сёстры всё время говорили: «В Москву, в Москву». А так как трамвай идёт по кругу, они всё время возвращались на прежнюю точку. То есть они опять прощаются с городом и не могут уехать. Вообще, название «Specific» пошло от названия жанров в театре. Жанр в театре называется «Side-специфик», как особенность места. Расскажите, на каких каких локациях Нижнего Новгорода проходили ваши спектакли? В 2025 году, мне кажется, у нас были уникальные локации. К примеру, «Бесприданницу» мы сделали на торговой барже, которая была пришвартована около Гребного канала. Зрители сидели на берегу, и действие шло на самой барже, на лодках. Где-то тоже артисты ходили на берегу, мы использовали машины. То есть это вид кинотеатра, в котором все кажется реалистичным за счет бытовых предметов.
Вообще, спектакль на барже был впервые поставлен в России. Никто никогда не делал именно такого сценического действия. Обычно используют баржи под съёмки, под салюты или ещё какие-то действия. А именно спектакль — это впервые в России. Мы сделали спектакль «Русалка» по Пушкину в пустом спущенном бассейне «Дельфин». То есть действие было на дне чаши. Зритель сидел на трибунах и смотрели действие. Евгений, с какими режиссёрами работает ЦТМ в рамках репертуара и отдельных проектов? ЦТМ работает с российскими молодыми режиссёрами, которые вообще ставят в больших театрах — это молодые ребята, которые выпускаются из вузов и становятся востребованными, и мы их приглашаем. Они с удовольствием к нам едут, потому что, во-первых, мы — независимый театр, мы делаем всё своими руками. Это дорогого стоит! Также мы делаем лаборатории. Лаборатории — это когда на семь дней приезжают молодые выпускники, студенты, режиссёры, и мы с ними знакомимся, пробуем какие — то совместные эскизы.