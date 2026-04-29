Евгений Пыхтин — о современном театральном искусстве

Например, у нас есть трамвай-двойка, и в трамвае шёл спектакль «Три сестры». Трамвай-двойка идёт по кругу. И сёстры всё время говорили: «В Москву, в Москву». А так как трамвай идёт по кругу, они всё время возвращались на прежнюю точку. То есть они опять прощаются с городом и не могут уехать. Вообще, название «Specific» пошло от названия жанров в театре. Жанр в театре называется «Side-специфик», как особенность места. Расскажите, на каких каких локациях Нижнего Новгорода проходили ваши спектакли? В 2025 году, мне кажется, у нас были уникальные локации. К примеру, «Бесприданницу» мы сделали на торговой барже, которая была пришвартована около Гребного канала. Зрители сидели на берегу, и действие шло на самой барже, на лодках. Где-то тоже артисты ходили на берегу, мы использовали машины. То есть это вид кинотеатра, в котором все кажется реалистичным за счет бытовых предметов.