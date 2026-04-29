Назначена новый главный врач Азовской ЦРБ Омской области

Как отметили в пресс-службе регионального Минздрава, сотрудникам Азовской ЦРБ новый главный врач уже знаком: после окончания ОмГМУ Ольга Штрауб трудилась в медучреждении врачом-оториноларингологом. Здесь же стала заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической работе, а в сентябре 2025 года начала исполнять обязанности руководителя.