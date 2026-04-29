Назначена новый главный врач Азовской ЦРБ Омской области

На должность главного врача Азовской ЦРБ назначена Ольга Штрауб. В среду, 29 апреля 2026 года, министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов представил коллективу центральной районной больницы нового руководителя представил. С этого дня Ольга Штрауб приступает к своим обязанностям.

Как отметили в пресс-службе регионального Минздрава, сотрудникам Азовской ЦРБ новый главный врач уже знаком: после окончания ОмГМУ Ольга Штрауб трудилась в медучреждении врачом-оториноларингологом. Здесь же стала заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической работе, а в сентябре 2025 года начала исполнять обязанности руководителя.

На этой должности Ольга Штрауб отлично проявила себя, после чего была официально назначена главврачом медучреждения, добавили в омском Минздраве.

Добавим, предыдущий главврач Александр Мироненко возглавлял ЦРБ с 2015 года. Ранее он также руководил МСЧ № 5 и Москаленской ЦРБ.