В Волгоградской области перехватили и уничтожили украинские беспилотники

Волгоградская область в ночь на 29 апреля отражала атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, ночью в регионе работали системы ПВО, они перехватили и уничтожили направленные на нашу территорию БПЛА самолетного типа. Также дроны атаковали соседние Астраханскую, Саратовскую, Воронежскую, Ростовскую области и другие регионы страны, всего за ночь в РФ сбили 98 дронов.
Вместе с объявяленим беспилотной опасности Росавиация закрыла аэропорт на прием и отправку рейсов. Зависли в Шереметьево пассажиры вечернего рейса «Победы», которые вылетели в Волгоград только утром. Из Волгограда в Москву самолет тоже ждали всю ночь. Утром 29 апреля в воздушной гавани задерживаются 5 рейсов.
