В южных районах края прогнозируют высокую пожарную опасность

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В южных муниципальных округах края 30 апреля прогнозируется высокая пожарная опасность четвертого класса. Об этом предупреждают экстренные службы, призывая жителей соблюдать меры предосторожности.
Специалисты отмечают, что в условиях сухой и ветреной погоды риск возникновения и быстрого распространения природных пожаров значительно возрастает. В связи с этим гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от сжигания травы, мусора и проведения любых огнеопасных работ на открытых территориях.
В МЧС России напоминают, что нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность. Для граждан предусмотрены штрафы в размере от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей.
Жителей просят быть внимательными и незамедлительно реагировать на любые признаки возгорания. В случае обнаружения огня необходимо сразу звонить по номеру 112.