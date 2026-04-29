Бастрыкин взял на контроль дело о халатности при расселении домов в Воронеже

Жители Воронежа рассказали господину Бастрыкину, что их дома должны были расселить еще в декабре 2025 года, однако до сих пор ничего не сделано. Более того, для переезда людям предлагают отдаленный район без нормального транспортного сообщения, на что они не согласны. Обращения в надзорные и правоохранительные инстанции, как отмечается, результата не дали.