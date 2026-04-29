Новый ГОСТ на гипермаркеты, киоски и ПВЗ приняли в России

В России введен обновлённый ГОСТ для торговых предприятий, охватывающий различные форматы торговли, включая супермаркеты, киоски, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и другие. Об этом сообщает ТАСС.
Документ систематизирует объекты розничной торговли, основываясь на ключевых критериях: размере торговых площадей, ассортименте, способе обслуживания клиентов и технологических процессах.
В Роскачестве подчеркнули, что все торговые форматы разделены на категории в зависимости от масштаба бизнеса. В стандарте подробно описаны крупные предприятия, такие как гипермаркеты, супермаркеты и магазины-склады. Также указаны параметры малых объектов, включая минимаркеты, торговые павильоны, палатки, киоски и мобильные торговые точки.
Одним из важных нововведений стало включение в классификацию объектов логистической инфраструктуры и цифровых платформ. В документе даны отличительные признаки для распределительных центров, сортировочных узлов, пунктов приёма и выдачи заказов, а также постаматов. Эти характеристики соответствуют положениям закона о платформенной экономике, который начнет действовать с 1 октября 2026 года.
Обновлённый ГОСТ вступит в силу с 1 июня 2027 года.