Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый ГОСТ на гипермаркеты, киоски и ПВЗ приняли в России

Обновлённый ГОСТ вступит в силу с 1 июня 2027 года.

Источник: Нижегородская правда

В России введен обновлённый ГОСТ для торговых предприятий, охватывающий различные форматы торговли, включая супермаркеты, киоски, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и другие. Об этом сообщает ТАСС.

Документ систематизирует объекты розничной торговли, основываясь на ключевых критериях: размере торговых площадей, ассортименте, способе обслуживания клиентов и технологических процессах.

В Роскачестве подчеркнули, что все торговые форматы разделены на категории в зависимости от масштаба бизнеса. В стандарте подробно описаны крупные предприятия, такие как гипермаркеты, супермаркеты и магазины-склады. Также указаны параметры малых объектов, включая минимаркеты, торговые павильоны, палатки, киоски и мобильные торговые точки.

Одним из важных нововведений стало включение в классификацию объектов логистической инфраструктуры и цифровых платформ. В документе даны отличительные признаки для распределительных центров, сортировочных узлов, пунктов приёма и выдачи заказов, а также постаматов. Эти характеристики соответствуют положениям закона о платформенной экономике, который начнет действовать с 1 октября 2026 года.

Обновлённый ГОСТ вступит в силу с 1 июня 2027 года.