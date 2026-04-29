В Хабаровске мужчина похитил почти миллион рублей при ремонте ТЭЦ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Хабаровска, которому вменяют мошенничество в крупном размере, передает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным правоохранителей, 38-летний мужчина в сентябре 2023 года заключил договор с подрядчиком на выполнение ремонтных работ объектов Хабаровской ТЭЦ-3. Организация выплатила обвиняемому аванс в размере более 965 тысяч рублей.
Однако выполнять взятые на себя обязательства фигурант не собирался. Денежные средства он присвоил и распорядился ими по своему усмотрению, в том числе перечислив часть суммы на счета третьих лиц.
Теперь мужчине грозит наказание по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Материалы уголовного дела направлены в Краснофлотский районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.