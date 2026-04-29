«Правило Винисиуса»: футболистов во время споров прикрывающих рот будут удалять с поля

Изменения, которые призваны бороться с дискриминацией и расизмом на футбольном поле, назвали «правилом Винисиуса». В феврале 2026 года матч Лиги чемпионов между «Бенфикой» из Лиссабона и мадридским «Реалом», за который выступает бразильский нападающий, был прерван почти на десять минут. Причиной стала перепалка между форвардом и полузащитником португальской команды Джанлукой Престианни. Винисиус пожаловался арбитру на расистские оскорбления со стороны игрока соперника. При этом провокатор во время спора прикрывал рот футболкой. После разбирательств УЕФА дисквалифицировал Престианни на шесть матчей под эгидой организации.