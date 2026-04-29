В Омске готовят дополнительные вагоны для поездов к морю

В омском вагонном депо готовят 100 пассажирских вагонов к летним перевозкам. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Вагоны будут использовать как дополнительные — их включат в составы поездов дальнего следования. Речь идёт как о поездах омского формирования, так и о транзитных маршрутах из других регионов.
Перед выходом на линию вагоны проходят ремонт и техническую проверку. В депо оценивают состояние систем кондиционирования и вентиляции, работу санузлов, а также уделяют внимание пожарной безопасности. Часть вагонов также окрашивают.
По данным ЗСЖД, 30 прицепных вагонов будут курсировать в составе четырёх поездов, которые связывают Омск с курортами Черноморского побережья.
Дополнительные вагоны также планируют включить в транзитные поезда № 215/216 Барнаул — Адлер, № 115/116 Томск — Адлер, № 249/250 Новокузнецк — Сириус, № 243/244 Новокузнецк — Анапа и на другие маршруты.