Глава ювелирного дома приобрел виллу, где встречались Горбачев и Рейган

Структура, связанная с ювелиром Франсуа Граффом, приобрела виллу Fleur d"Eau под Женевой, где в 1985 году прошла встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана.

Источник: РБК

Структура, связанная с семьей владельцев лондонского ювелирного дома Graff, приобрела виллу Fleur d"Eau в швейцарском Версуа, где в 1985 году прошла встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и 40-го президента США Рональда Рейгана, сообщает швейцарский портал недвижимости Immobilier.ch.

Вилла была продана за 12,3 млн швейцарских франков, что почти вдвое ниже оценочной стоимости 23 млн франков.

Согласно опубликованным данным, покупателем объекта стала компания Château Versoix Sàrl, зарегистрированная в Люксембурге. По информации портала, она контролируется через женевскую структуру, принадлежащую гендиректору Graff Франсуа Граффу, сыну основателя компании Лоуренса Граффа.

Продавцом выступила занимающаяся торговлей продуктами питания компания Alimenta Internacional, базирующаяся в Монтевидео. Компания владела объектом с 1996 года, когда приобрела его за 2,375 млн франков. После покупки виллу отремонтировали и переоборудовали под офисы. В последние годы компания пыталась продать недвижимость, однако предыдущие сделки не состоялись.

Историческое здание расположено на участке около 12 тыс. кв. м с выходом к Женевскому озеру. Площадь главного дома составляет примерно 1 тыс. кв. м. В здании около 12 помещений, которые могут использоваться как спальни или кабинеты, а также пять гостиных или конференц-залов на трех уровнях.

Вилла Fleur d"Eau известна как место проведения части Женевского саммита 19−20 ноября 1985 года. Тогда объект был предоставлен Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарии для встречи президента США Рональда Рейгана и генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. На площадке перед домом со стороны озера лидеры обменялись рукопожатием.

История поместья восходит к концу XVIII века. Среди его владельцев были художник королевы Франции Марии-Антуанетты Луи-Огюст Брюн, банкир Теодор Верн д’Арланд, основатель швейцарской компании — поставщика услуг по сертификации Société Générale de Surveillance (SGS) Жак Салмановиц и девелопер Абрахам Оайон. Нынешнее здание было построено в 1865—1867 годах.

Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
