Глава ювелирного дома приобрел виллу, где встречались Горбачев и Рейган

Вилла была продана за 12,3 млн швейцарских франков, что почти вдвое ниже оценочной стоимости 23 млн франков.
Согласно опубликованным данным, покупателем объекта стала компания Château Versoix Sàrl, зарегистрированная в Люксембурге. По информации портала, она контролируется через женевскую структуру, принадлежащую гендиректору Graff Франсуа Граффу, сыну основателя компании Лоуренса Граффа.
Продавцом выступила занимающаяся торговлей продуктами питания компания Alimenta Internacional, базирующаяся в Монтевидео. Компания владела объектом с 1996 года, когда приобрела его за 2,375 млн франков. После покупки виллу отремонтировали и переоборудовали под офисы. В последние годы компания пыталась продать недвижимость, однако предыдущие сделки не состоялись.
Историческое здание расположено на участке около 12 тыс. кв. м с выходом к Женевскому озеру. Площадь главного дома составляет примерно 1 тыс. кв. м. В здании около 12 помещений, которые могут использоваться как спальни или кабинеты, а также пять гостиных или конференц-залов на трех уровнях.
Вилла Fleur d"Eau известна как место проведения части Женевского саммита 19−20 ноября 1985 года. Тогда объект был предоставлен Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарии для встречи президента США Рональда Рейгана и генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. На площадке перед домом со стороны озера лидеры обменялись рукопожатием.
История поместья восходит к концу XVIII века. Среди его владельцев были художник королевы Франции Марии-Антуанетты Луи-Огюст Брюн, банкир Теодор Верн д’Арланд, основатель швейцарской компании — поставщика услуг по сертификации Société Générale de Surveillance (SGS) Жак Салмановиц и девелопер Абрахам Оайон. Нынешнее здание было построено в 1865—1867 годах.
