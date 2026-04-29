Рыбу без маркировки и ветеринарных документов нашли на рынке в Шахтах

Во время рейда на городском рынке в Шахтах нашли охлажденную рыбу без маркировки и ветеринарных документов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— Нелегальная рыба продавалась в двух торговых точках. В действиях индивидуальных предпринимателей усматриваются признаки административного правонарушения (ч. 1 ст. 10.8 КРФобАП, ч. 1 ст. 14.43 КРФобАП, — сообщили в полиции.
Также на рынке две шахтинки вели предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. По этому факту начали административное производство. Женщин собираются привлечь к ответственности за торговлю без лицензии (ч. 1 ст. 14.1 КРФобАП).
В МВД уточнили, что проверку на рынке провели в рамках операции «Путина-2026». В ней вместе с правоохранителями участвовали общественники и сотрудник управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.