В Красноярском крае число подтопленных участков за сутки выросло до 87

Основная зона подтопления — Козульский округ (река Большой Кемчуг): здесь затоплены 49 участков в сёлах Большой Кемчуг, Жуковка и Косачи (+42 за сутки). В Ачинском округе (река Мазулька) под водой оказались 14 участков в Ачинске. В Боготольском округе — 3 дома и 20 участков, в Бирилюсском — 8 участков, в Курагинском — 3 участка.