В Красноярском крае число подтопленных участков за сутки выросло до 87

В Красноярском крае из-за активного таяния снегов и подъёма уровней рек значительно ухудшилась паводковая обстановка. За последние сутки количество затопленных приусадебных участков увеличилось вдвое — с 45 до 87. Также под водой оказались три жилых дома, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Основная зона подтопления — Козульский округ (река Большой Кемчуг): здесь затоплены 49 участков в сёлах Большой Кемчуг, Жуковка и Косачи (+42 за сутки). В Ачинском округе (река Мазулька) под водой оказались 14 участков в Ачинске. В Боготольском округе — 3 дома и 20 участков, в Бирилюсском — 8 участков, в Курагинском — 3 участка.
Кроме того, в нескольких районах отмечены переливы на 8 участках региональных автодорог (+5 за сутки). Проезд возможен только на технике повышенной проходимости.
Синоптики прогнозируют в ближайшие дни на юге и в центре края теплую погоду до +17 градусов, что может усугубить ситуацию.
Ранее мы сообщали, что жителей Красноярского края предупредили о подъёме уровня воды в реках.