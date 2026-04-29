В Екатеринбурге с 1 мая стартует фестиваль «Стенограффия»

В Екатеринбурге пройдет фестиваль уличного искусства «Стенограффия».

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге состоится фестиваль уличного искусства «Стенограффия». Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

— «Стенограффия» — крупнейший фестиваль уличного искусства в России. В этом году мероприятие пройдет уже в 17-й раз. Проект, направленный на развитие креативной индустрии мегаполиса, стал одной из самых ярких визитных карточек Екатеринбурга, — пояснили в мэрии.

В этом году фестиваль пройдет с 1 мая по 31 декабря. Напомним, что мероприятие организуется ежегодно, начиная с 2010 года. За это время художники из 17-ти стран мира успели создать на улицах Екатеринбурга больше 600 уникальных арт-объектов.

Например, в прошлом году в рамках фестиваля на стене вдоль улицы Декабристов появился 300-метровый мурал.