Нейросетям поручили искать ямы на дорогах Петербурга

Нейросетевые комплексы «Городовой» будут сканировать улицы Петербурга и искать ямы на дорогах. Функцию вновь включили с началом агротехнического сезона. Зимой ее отключали, потому что капитально ремонтировать покрытие в холода невозможно.
— В прошлом сезоне восемь комплексов с искусственным интеллектом показали отличный результат. Они нашли ямы на 123 объектах: в 69 муниципалитетах и на 54 частных территориях, — сообщили в пресс-службе ГАТИ.
В этом году муниципальные образования уже получили около 100 ордеров. В них «ремонт покрытия» значится как один из обязательных видов работ. Всего в Общегородской координационной платформе ГАТИ сейчас числится более 450 муниципальных объектов во дворах. В их ремонт входит и восстановление асфальта.
На какие именно дворы нужно обратить внимание в первую очередь, в этом сезоне снова подскажут «Городовые». Камеры уже приступили к работе.