Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нейросетям поручили искать ямы на дорогах Петербурга

Камеры сканируют город, анализируют и передают информацию специалистам.

Источник: Комсомольская правда

Нейросетевые комплексы «Городовой» будут сканировать улицы Петербурга и искать ямы на дорогах. Функцию вновь включили с началом агротехнического сезона. Зимой ее отключали, потому что капитально ремонтировать покрытие в холода невозможно.

— В прошлом сезоне восемь комплексов с искусственным интеллектом показали отличный результат. Они нашли ямы на 123 объектах: в 69 муниципалитетах и на 54 частных территориях, — сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В этом году муниципальные образования уже получили около 100 ордеров. В них «ремонт покрытия» значится как один из обязательных видов работ. Всего в Общегородской координационной платформе ГАТИ сейчас числится более 450 муниципальных объектов во дворах. В их ремонт входит и восстановление асфальта.

На какие именно дворы нужно обратить внимание в первую очередь, в этом сезоне снова подскажут «Городовые». Камеры уже приступили к работе.