На левом берегу Воронежа появится У-образный дом

Жилой комплекс должен появиться на улице Ильюшина, 5 В. Архитектурной комиссии Воронежа проект представил Артур Арутюнян, работающий в архитектурном бюро «2Портала». Объект он назвал «У-градом» из-за необычной формы здания.

В новом ЖК спроектирована высота зданий от 12 до 14 этажей, где будут размещаться, в том числе, жилые и административные помещения. На территории комплекса запланирована наземная автостоянка, игровые и спортивные площадки.

Архитектурная комиссия рекомендовала доработать проект и рассмотреть варианты размещения парковки ближе к границе участка. А также проработать подсветку зданий с учетом дальнейших сценариев ее эксплуатации.