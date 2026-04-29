Россиян предупредили о штрафах за хранение вещей в подъезде: как избежать наказания

Россияне могут получить штраф до 15 тысяч рублей за хранение вещей или оставленный мусор в подъезде многоквартирного дома. Об этом РИА Новости заявил советник юридической фирмы Intellect Дмитрий Абросимов.
По его словам, штрафы применяются не к любой полке с книгами, а к реальным нарушениям, которые создают угрозу или дискомфорт. Он уточнил, что в 2026 году в этой сфере ужесточился контроль. Сначала выдают предписание, а штраф выписывается только в том случае, если предписание проигнорировали.
Абросимов рассказал, что суммы штрафов для физлиц зависят от тяжести нарушения. В случае захламления и антисанитарии можно получить штраф в размере двух-трех тысяч рублей. В то время как несоблюдение правил пожарной безопасности может караться штрафом до 15 тысяч рублей. Повторное такое нарушение ударит по кошельку на 20 тысяч рублей.
Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко также напомнил, что подъезды, коридоры и лестничные клетки нельзя использовать для хранения личных вещей, а также оборудования или инвентаря. Так как формально это является использованием общего имущества дома.
При этом он подчеркнул, что временное хранение вещей возможно только с согласия большинства жильцов на общем собрании.
