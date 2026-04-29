Родителей в Пермском округе попросили забрать детей из школы

Родителей в Пермском муниципальном округе попросили забрать детей из школы домой, сообщила читательница сайту perm.aif.ru.
29 апреля на промышленную площадку в Пермском округе был совершён прилёт беспилотника. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Детей эвакуировали в безопасное место. В чате родителей просят забрать школьников домой.
«Нам написали в чат школы, что дети в укромном месте. Родителей просят забирать их домой. Они сидят ждут. Занятия у них отменили», — сообщила читательница сайту perm.aif.ru.
Напомним, что режим «Беспилотной опасности» всё ещё действует в регионе. В Министерстве территориальной безопасности Пермского края просят жителей сохранять спокойствие.