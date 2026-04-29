29 апреля в Москве был побит метеорекорд, который держится почти 100 лет

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что высота таящего снежного покрова в Москве стала рекордной, поскольку к 9.00 оказалась выше 4 сантиметров.
Леус рассказал, что рекорд высоты снежного покрова 29 апреля держался 95 лет.
Новый рекорд был установлен третий день подряд.
Также сообщается, что осадки в столичном регионе ослабевают, ветер стихает, а к вечеру могут разойтись облака.
28 апреля МЧС сообщало, что в результате экстремального снега и сильного ветра в столице упали около двух тысяч деревьев.
Читайте материал «В Гидрометцентре предупредили о “снежной каше”».
