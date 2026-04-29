Опасное куриное филе нашли в Волгограде

В Волгоградской области обнаружили серьезные нарушения в оформлении документов на мясную продукцию, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Специалисты Россельхознадзора проанализировали данные системы «Меркурий» и выявили, что на одной из площадок Городищенского района оформляли ветеринарные документы на куриное филе грудки с серьезными ошибками.
Оказалось, что уполномоченное лицо компании использовало для оформления исходящих сертификатов производственный документ, который уже был аннулирован.
Таким образом, продукция, которая могла оказаться на столах потребителей, была опасна. Предприятию объявили предостережение. Его обязали строго соблюдать все нормативные акты, касающиеся производства и оборота пищевой продукции, чтобы избежать подобных нарушений в будущем и гарантировать безопасность продуктов для покупателей.