В Хабаровске благоустроят новые скверы

Создание комфортной и доступной среды для гостей и жителей города — один из приоритетов, которым руководствуется администрация краевой столицы. Об этом рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук в ходе своего отчёта перед депутатами Хабаровской городской думы, сообщает hab.aif.ru.
Благоустройство общественных территорий осуществляется по нескольким программам. Главный — федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В рамках реализации проекта в городе были благоустроены 12 скверов в разных районах. Сумма финансирования составила 189 млн руб.
«На этот год запланированы работы в скверах “Сокольники”, “Воинам-арсенальцам” и по улице Калараша, — сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. — За выбор территорий проголосовало почти 63 тысячи хабаровчан. В них будут оборудованы детские игровые зоны, зоны для прогулок и отдыха, малые архитектурные формы».
Некоторые территории получается привести в порядок при помощи частных инвесторов. Так, за счёт частных инвестиций в этом году на Уссурийском бульваре появится сквер — символ дружбы между Хабаровском и белорусским городом Могилёв. А в мае будет заключена концессия на благоустройство сквера «Курочкин парк» для жителей микрорайона имени Горького.