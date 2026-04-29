В Хабаровске благоустроят новые скверы

Некоторые территории получается привести в порядок при помощи частных инвесторов. Так, за счёт частных инвестиций в этом году на Уссурийском бульваре появится сквер — символ дружбы между Хабаровском и белорусским городом Могилёв. А в мае будет заключена концессия на благоустройство сквера «Курочкин парк» для жителей микрорайона имени Горького.