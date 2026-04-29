Мемориальную доску «лучшему мэру» откроют под Волгоградом

Все, кто знал Алексея Ивановича, считают его лучшим мэром города. При нем город активно застраивался, был возведен новый ДК. Алексей Иванович был простым и доступным в общении человеком, в свободное время занимался разведением голубей. Даже после ухода с должности он продолжал участвовать в общественной жизни города и давал ценные советы, которые помогали в развитии города.