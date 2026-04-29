Глава Башкирии вручил пожарным ключи от новой пожарно-спасательной техники

«Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной охраны! В преддверии праздника хочу поздравить вас с Днём пожарной охраны Российской Федерации. Ваша профессия героична, и вы сами — героические люди. Как правило, именно вы первыми приходите на помощь людям, спасаете их в тяжелых чрезвычайных ситуациях, при пожарах. Каждый год вы спасаете на пожарах практически более тысячи человек. За это огромное спасибо. Сегодня по доброй традиции вручаем нашим подразделениям боевую технику. Это очень важно. Несмотря ни на какие сложности, мы будем укреплять пожарную охрану. Сотрудникам и ветеранам пожарной службы по доброй традиции говорим: сухих рукавов! Будьте здоровы, берегите себя и с праздником», — отметил Глава региона.
Радий Хабиров также вручил государственные награды Башкортостана лучшим сотрудникам противопожарной службы республики.
После церемонии награждения руководитель региона осмотрел новую технику. Многофункциональные машины обладают повышенной проходимостью, маневренностью и большим объемом доставляемых огнетушащих веществ. Они помогут эффективно бороться с пожарами, в том числе ландшафтными и лесными. Несколько единиц прицепной пожарной техники предназначены для добровольных пожарных команд сел и деревень ряда районов. Она позволяет выполнять транспортировку и подачу воды, средств тушения пожаров из цистерны и водоемов для локализации пожаров до прибытия профессиональных подразделений.
Справка.
В Башкортостане на реализацию стратегии развития пожарно-спасательных сил направлено уже более 2 млрд рублей. Построено 6 зданий пожарных депо, создано 8 пожарных подразделений. Приобретено 70 единиц спецтехники, пожарно-спасательный вертолет Ка-32. Добровольным пожарным дружинам передано почти 300 единиц прицепной и основной пожарной техники.