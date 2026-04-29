Глава Башкирии вручил пожарным ключи от новой пожарно-спасательной техники

«Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной охраны! В преддверии праздника хочу поздравить вас с Днём пожарной охраны Российской Федерации. Ваша профессия героична, и вы сами — героические люди. Как правило, именно вы первыми приходите на помощь людям, спасаете их в тяжелых чрезвычайных ситуациях, при пожарах. Каждый год вы спасаете на пожарах практически более тысячи человек. За это огромное спасибо. Сегодня по доброй традиции вручаем нашим подразделениям боевую технику. Это очень важно. Несмотря ни на какие сложности, мы будем укреплять пожарную охрану. Сотрудникам и ветеранам пожарной службы по доброй традиции говорим: сухих рукавов! Будьте здоровы, берегите себя и с праздником», — отметил Глава региона.